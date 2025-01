Crollo di un muro di contenimento sulla Cimina, nel territorio comunale di Viterbo. Il cedimento è avvenuto questo pomeriggio a causa del maltempo. La parte del muro crollata ha occupato la carreggiata. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia locale. La circolazione stradale è stata consentita solo in un senso di marcia alternato. Successivamente sarà chiusa successivamente per le operazioni di demolizione e messa in sicurezza del muro realizzate dal gruppo operazioni speciali dei vigili del fuoco tramite il supporto di mezzi movimento terra.