Due operai sono rimasti feriti questa mattina dal crollo di un muro di contenimento. L’incidente si è verificato a Civita Castellana, in zona Madonna delle rose.

Secondo quanto si è potuto apprendere, durante i lavori di ristrutturazione in un’abitazione in via Giacomo Puccini un muro di contenimento ha ceduto travolgendo due manovali che erano su un’impalcatura.

Soccorsi, uno è stato trasportato all’ospedale Andosilla, l’altro, le cui condizioni sono apparse più gravi, è stato trasferito con l’elisoccorso al Policlinico Gemelli in codice rosso. Sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri, l’ispettorato del lavoro dell’Asl e il sindaco Luca Giampieri.