CIVITAVECCHIA – Cristiano Dionisi è stato eletto oggi, con il 98,72% dei voti, nuovo Presidente della Piccola Industria di Unindustria per il quadriennio 2024 -2028; carica che lo nomina, di diritto, anche Vice Presidente di Unindustria. Dionisi, che subentra a Fausto Bianchi, è stato eletto dall’Assemblea delle Piccole e Medie Imprese che associa circa 1.500 PMI per un totale di quasi 25mila dipendenti; fino a settembre, e quindi fino alla scadenza naturale del mandato, rimarrà anche presidente di Unindustria Civitavecchia.

«Le PMI – ha commentato Dionisi – rappresentano la spina dorsale del nostro tessuto imprenditoriale nazionale e regionale. Il nostro primo obiettivo deve essere quello di rafforzare i settori performanti e, al tempo stesso, riposizionare l’offerta produttiva della regione verso una significativa proiezione internazionale. È necessario altresì investire in formazione manageriale ed accrescere la cultura d’impresa come precondizione per intercettare i nuovi trend e accogliere le esigenze del mercato e fare un uso efficiente delle risorse a disposizione. Dobbiamo essere in grado di avviare le nostre aziende verso un percorso di rafforzamento patrimoniale e crescita dimensionale, rafforzando le filiere esistenti (e individuandone di nuove) attraverso l’integrazione tra PMI e Grande industria e tra industria e servizi. Tutto questo va fatto nell’ottica della sostenibilità, declinata nei suoi vari aspetti, non ultimo quello della parità di genere. All’interno di Unindustria, sarà utile continuare a sviluppare il nostro network attraverso iniziative, eventi e progetti in grado di favorire lo scambio di idee e sinergie professionali, anche all’esterno dell’Associazione. In questi anni ho avuto l’onore di rappresentare le imprese di Civitavecchia: ringrazio il Presidente Angelo Camilli per l’opportunità che mi ha dato e per la passione contagiosa con cui guida Unindustria. Ringrazio infine il mio predecessore Fausto Bianchi, che ha condotto la Piccola Industria in anni davvero complicati: è uno straordinario esempio da seguire, insieme alla sua squadra ha lavorato in maniera davvero egregia, lasciando in eredità un gruppo, quello delle PMI di Unindustria, coeso, forte, rappresentativo».

La squadra di Cristiano Dionisi è composta dai presidenti territoriali Oscar Ricci (Piccola Industria Roma), Gianluigi Raponi (Piccola Industria Frosinone), Lorenzo Civerchia (Piccola Industria Latina), Marco Pezzopane (Piccola Industria Rieti), Simonetta Coccia (Piccola Industria Viterbo), Roberto Tursini (Piccola Industria Aprilia), Gianluigi Pezzullo (Piccola Industria Cassino) e Francesca Guerrucci (Piccola Industria Civitavecchia). Finora le città dove Unindustria è presente con una sede ma che non sono capoluoghi (quindi Civitavecchia, Cassino e Aprilia) non avevano i Presidenti, eletti invece oggi, con Guerrucci che lavorerà al fianco di Dionisi.

Cristiano Dionisi, 41 anni, sposato, 2 figli, è direttore di Sicoi Srl Società Benefit. Dopo la laurea in Scienze politiche ha conseguito un Executive Master in Business Administration presso la Luiss Business School. Dal 2020 è Presidente di Unindustria Civitavecchia e membro del Consiglio di Presidenza di Unindustria. È stato membro del Consiglio direttivo della Piccola Industria e della sezione Energia di Unindustria, oltre ad essere stato delegato di Unindustria sui temi dell’Economia del Mare.

Sicoi Srl Società Benefit opera dal 1980 nei principali siti industriali italiani, nel settore dei servizi integrati per gli impianti industriali e nell’isolamento navale.

Marco Pezzopane, 48 anni, sposato, un figlio, dal marzo 2015 all’aprile 2018 è stato Presidente del Gruppo Giovani di Unindustria Rieti e dal maggio 2020 è Presidente di Piccola Industria di Unindustria Rieti.

Dopo la laurea in Ingegneria entra a lavorare nell’azienda di famiglia, la Pezzopane Manufatti Srl, che opera nel campo dei prefabbricati in cemento principalmente nel Centro Italia, a cui ha affiancato l’attività dei servizi per l’ingegneria, la Idea Srls licenziataria anche di un brevetto IoT nello stesso settore.

Francesca Guerrucci

Francesca Guerrucci, classe 1978, sposata, dal 2020 è membro del Consiglio Direttivo della Piccola Industria, componente del Consiglio Direttivo della Sezione Servizi Ambientali dal 2023 e membro del Gruppo Tecnico Salute e Sicurezza sul Lavoro.

Dopo essersi laureata in Scienze Statistiche Attuariali ed aver conseguito un Master in Risk Management presso l’Università Bocconi di Milano, nel 2023 consegue la seconda laurea in Economia, Management ed Innovazione. È iscritta alla sezione A dell’Albo Nazionale degli Attuari.

Diventa Amministratore delegato della Mario Guerrucci S.r.l. nel 2012 dopo un percorso lavorativo decennale svolto a Milano in qualità di manager presso primarie compagnie assicurative internazionali ed una società di consulenza annoverata tra le Big Four.

La Mario Guerrucci S.r.l, fondata a Civitavecchia nel 1955, opera a livello nazionale nel settore dei servizi a supporto della filiera energetica, sia nel campo delle attività manutentive tradizionali che in quelle elettriche e nel settore delle rinnovabili. L’azienda, nel 2022, si è aggiudicata la prima edizione del Premio Unindustria Salute e Sicurezza sul lavoro nella categoria Pmi.

