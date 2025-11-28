LADISPOLI – I residenti chiamano, le zoofile rispondono. Ma è un degrado senza fine con gli incivili che continuano a gettare di tutto a terra e sui marciapiedi liberandosi di ogni tipo di rifiuto di notte con i propri furgoni. Piuttosto allarmante la situazione che si è creata in via degli Aironi, zona periferica della città. Gli sporcaccioni hanno depositato sacchetti della spazzatura e materiali ingombranti persino di fronte al cancello di un’abitazione. Non è tardata ad arrivare la reazione sui social della proprietaria che un po' se l’è presa anche con le istituzioni locali. «Da bene 16 giorni e la situazione è sempre la stessa – scrive pubblicamente - il cancello del mio terreno è invaso da buste, materasso, cartoni. Abbiamo segnalato tutto tramite pec, mail. Mi sono recata personalmente in comune, negli uffici della polizia locale, all’isola ecologica, ma la situazione non cambia. Ora forse tramite social arriviamo ad una soluzione». Detto, fatto. Sul posto sono arrivati i volontari delle guardie zoofile di Fareambiente Ladispoli. «La gente non imparerà mai – sostiene in un video il presidente dell’associazione, Piero Ciancamerla – e in questo caso ha creato una discarica a 50 metri dall’isola ecologica. C’era di tutto, persino amianto, cancerogeno, buste di vestiti che di solito venivano lasciati a terra vicino ai container degli indumenti smantellati. Qualcuno ha gettato rifiuti persino nei canali di scolo e in caso di forti piogge qui in via degli Aironi si allagherà tutto per l’acqua non riuscirà a defluire. Siete dei mostri!».

Molte condivisioni del degrado da parte dei cittadini indignati per questa immagine che in realtà si è palesata anche in altre aree cittadine e nelle campagne. Palazzo Falcone aveva annunciato di aver intensificato i controlli posizionando anche delle fototrappole. I soliti ignoti però riescono sempre a destreggiarsi di volta in volta beffando gli occhi elettronici scegliendo quindi altri punti dove scaricare rifiuti.

