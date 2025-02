S. MARINELLA - Suonerà alle 19.30 americane (13.30 in Italia) di oggi, presso la famosissima sala da concerto del "Teatro Carnegie Hall" di Manhattan, il giovane talento santamarinellese Daniele Di Nardo Di Maio. Il famoso pianista di 18 anni, frequentante il quinto anno del liceo scientifico Galileo Galilei indirizzo musicale e già iscritto al Conservatorio di Musica Santa Cecilia di Roma, avendo superato l'ammissione lo scorso luglio, si trova oggi a New York per svolgere il secondo round del prestigioso concorso “Crescendo International Competition”, che vede partecipare i giovani talenti di tutto il mondo, dagli 8 ai 22 anni, divisi per categorie e usciti vincitori dalle rispettive selezioni. Di Nardo Di Maio, grazie alla sua insegnante Catalina Diaconu, lo scorso ottobre a Roma, è riuscito a vincere la prima fase del concorso, ottenendo così l'accesso alla fase successiva, vale a dire suonare in una delle sale da concerto più importanti di New York, tra cui la Carnegie Hall di Manhattan. Oggi, Daniele, con il suo pianoforte, ammalierà i presenti con la sinfonia Rachmaninoff, Prelude, opera 23, numero 5. Ma le emozioni non finiscono qui, perché Daniele, al termine dell'esibizione, tornerà nuovamente sul palco, all'Istituto di cultura italiana a New York. Dunque, un'opportunità straordinaria per il giovane di Santa Marinella, per dimostrare tutto il suo talento e le sue doti per cercare di centrare gli importanti e fondamentali obiettivi prefissati.

