ALLUMIERE - La Casa delle Arti è sempre più un luogi di aggregazione e un luogo dove si fa cultura, promozione sociale, solidarietà ed ormai per tutti è un punto d’aggregazione di tutta la cultura “Noi siamo due anni che ci siamo costituiti come associazione, anche se in realtà sono circa sei anni che lavoriamo in questo senso attraverso dell’iniziative culturali ed eventi culturali di vario genere - spiega Diego REgnani proprietario del locale e vicepresidente della Casa delle Arti - abbiamo organizzato tantissime eventi: abbiamo un corso di teatro, facciamo yoga a cadenza settimanale, si organizzano presentazioni libri ma anche eventi per bambini. Abbiamo riscontrato un discreto successo dei vari eventi e c’è sempre tanta partecipazione. Essendo noi un paese piccolo e nelle piccole realtà come la nostra queste iniziative sono un po’ nuovee quindi c’è tanta innovazione”.

Diego Regnani è un’artista eclettico e poliedrico dal docle sorriso e dalla infinita pazienza e quindi dà sempre spazi ad ogni forma d arte ospitando mostre, concerti, corsi, ma anche eventi sociali e benefici. “Questa associazione si è creata in maniera spontanea - prosegue Regnani - ospitiamo anche altre realtà culturali del territorio. Vengono qui in maniera spontanea anche perché non c’era un posto dove deve fare cultura qui ad Allumiere, quindi è nato tutto in maniera libera e facciamo dell’inclusività la nostra forza. Poi ci siamo costituiti come associazione e la cosa è cresciuta e adesso eccoci qua: siamo un ounto di riferimento e siamo aperti e ci piace proprio collaborare con tutti veramente anche con le altre associazioni anche di Civitavecchia. Per esempio stiamo collaborando anche col Fort Festival e abbiamo in mente anche un progetto da fare insieme che speriamo di realizzare. Abbiamo sempre anche un occhio al sociale e abbiamo fatto una raccolta fondi pro Palestina e l’ associazione Gazzella che è una ONG e anche per queste iniziative abbiamo riscontrato grande partecipazione”.

