LADISPOLI – Il cartellone di palazzo Falcone non si ferma dopo il tris del Summer Fest (Gaia, Fred De Palma, Renga). Domani si riparte con la programmazione. Questa sera in piazza Rossellini Dandy Turner per Back2School per i giovani. Venerdì sera alle 21 risate assicurate con Marko Tana, Oscar Biglia & i Sequestrattori. Alle 22 a seguire il concerto tributo ai Pink Floyd “There Was a Band”. Sabato sera sempre in piazza le premiazioni della Biennale della Riviera Romana e alle 22.30 Lady Gaga in arrivo sempre la cover con I Bad Romance pronti allo show. Domenica 3 agosto alle 20 la finale del Summer Fever Fest con Renì & i talenti dell’estate e alle 22.30 il tributo agli 883 con “Hanno ucciso l’uomo ragno? Noi no, lo portiamo sul palco!”. Tutti gli spettacoli sono gratuiti. Si riaccende anche la Grottaccia. Il 2 andrà in scena “Riskecciamo” spettacolo teatrale di “Non è una cosa seria. Il 9 agosto “Roma in cinque minuti” della compagnia Spikkidajo, a seguire il 16 “Avete visto Luca” di Luca Gangai. Infine il 22 il concerto dell’ottetto vocale “A riveder le stelle” di Amat e a chiudere il 25 agosto “Pasolini, l’uomo mercificato e omologato” di Matteo Fratarcangeli.

