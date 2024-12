SANTA MARINELLA - Si è tenuta ieri l’altro, presso l’aula consiliare del Comune, il corso di uso della forza e difesa personale per gli operatori della Polizia Locale, organizzato dal Corpo della Polizia Locale, dal Supl, dall’Anaspol e dal Cse-Flpl.

“Abbiamo voluto promuovere un corso – ha detto la comandante della Polizia Locale Keti Marinangeli - che affrontasse gli aspetti legislativi sull'uso della forza e sulle prime tecniche di difesa personale e ammanettamento. Il nostro obiettivo è quello di offrire maggiore sicurezza ai nostri operatori, ai cittadini, cercando di aumentare i livelli di efficacia ed efficienze del nostro servizio. Approfitto per ringraziare il Sindaco Pietro Tidei e l’amministrazione comunale, per la sensibilità dimostrata nel voler rinnovare il nostro corpo con nuove assunzioni creando un team di operatori altamente qualificati”. “La Polizia Locale – sottolinea Alessandro Marchetti funzionario della Polizia Locale in servizio presso la Sezione di PG della Procura della Repubblica di Roma e segretario regionale Sulpl - affronta ormai nuove sfide in termini sicurezza urbana e i poliziotti locali devono farsi trovare pronti, in attesa che Governo e Parlamento emanino quella legge di riforma attesa da oltre 30 anni e che chiarisca che siamo poliziotti locali e non impiegati in divisa”. Soddisfazione è stata espressa anche dall’assessore Andrea Amanati e dal sindaco Tidei che, da tempo, stanno investendo risorse ed energie nel settore della sicurezza della città e della popolazione. “Siamo contenti per aver garantito la presenza sul territorio di un numero adeguato di operatori qualificati – conclude Amanati - in grado di affrontare ogni situazione, anche di emergenze e li ringrazio per entusiasmo e l’impegno con il quale stano seguendo anche questo nuovo percorso formativo”.