TARQUINIA – Nasce sabato 10 gennaio l'edizione 2026 del CorrinTuscia, con la presentazione ufficiale del calendario in programma alle ore 18:00 presso la sala delle Feste della Biblioteca Comunale "Vincenzo Cardarelli" di Tarquinia, in via Umberto I.

Trentacinque gare pronte a snodarsi lungo tutto l'anno, dalla Corsa di Miguel del 18 gennaio al Trail dell'Argentario del 13 dicembre, per un calendario ricco e variegato che spazia dagli appuntamenti storici della Tuscia allo spettacolo dei trail, passando per una mezza maratona e un appuntamento in pista.

Alla presentazione sono invitati i sindaci del territorio, a partire da quello di Tarquinia Francesco Sposetti con l'assessore allo Sport Sandro Celli, il presidente della Provincia di Viterbo Alessandro Romoli e il delegato Coni di Viterbo Ugo Baldi.

"È sempre un momento di carica ed emozione chiudere il calendario delle gare e riunirsi assieme per presentarlo – dichiara Stefania Giannetti, presidente della Uisp di Viterbo – Un lavoro di squadra, che unisce tante realtà non solo della Tuscia, ma anche della Toscana e romane. Un racconto di corsa, passione e territorio, che ci accompagnerà per un anno intero sulle strade, i sentieri e i percorsi di angoli suggestivi del Centro Italia".

"La territorialità è sempre più un tratto distintivo della filosofia del CorrinTuscia – spiega Massimo Maietto, presidente del CorrinTuscia – con spazio sempre maggiore anche alla promozione dei prodotti tipici dei territori e valorizzazione delle singole realtà. Il tutto sempre nell'ottica che guida il circuito e la UISP da sempre: unire tutti nello sport, diffondere la cultura della condivisione sui campi gara e sensibilizzare all'attività sportiva come mezzo per il benessere e la salute".

