MONTALTO - In vista della 30esima edizione della maratonina di Montalto che si svolgerà oggi, ieri è intervenuto l’ex assessore Giovanni Corona. «Dopo l’esperienza pluriennale da amministratore del Comune di Montalto, devo dire che poche altre volte mi sono emozionato tanto quanto oggi - ha detto ieri alla presentazione del 30ennale - I 30 anni della Maratonina di Montalto di Castro non sono solo una ricorrenza sportiva, ma racchiudono l’essenza di un’associazione che da ormai tre decadi mette anima e corpo a disposizione della nostra comunità. Portando il mio saluto ho consegnato, a nome di un gruppo di amici (tra cui Orestina Cucchiari e Sergio Caci) che negli anni hanno avuto l’onore di poter vivere questa stupenda realtà sotto diversi punti di vista, una targa a ringraziamento per il grande lavoro nel tempo, all’insegna di inclusione sociale, volontariato, amore e collaborazione».

«Come dico sempre - ha detto Corona - “le amministrazioni passano, la Polisportiva resta!” Grazie al presidente Massimo Maietto, all’instancabile e insostituibile Stefania Giannetti e a tutti coloro che hanno contribuito a costituire, migliorare e mantenere vivo il fuoco di questa incredibile realtà».

