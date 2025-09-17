ALLUMIERE - Il sindaco di Santa Marinella, Pietro Tidei, ha voluto esprimere il suo cordoglio per la scomparsa di Luigi Pistola. "E’ con profonda commozione che mi unisco al dolore della famiglia, dei figli Pina, Emerico e Gianna e della comunità di Allumiere per la perdita del caro Luigi, che conoscevo da tantissimi anni. La nostra è una comunità che è cresciuta con le bontà del forno di Luigi e Bruno, a cui sono profondamente legato da ricordi di vita e affettuosa amicizia. Luigi era una persona buona, ben voluta da tutti, presente nella comunità e un grande lavoratore. Quando scompaiono persone come Luigi, perdiamo un pezzo di storia del territorio. Spetta ai nostri figli e poi, ai nipoti, portare avanti il ricordo, le tradizioni ed i sapori del nostro territorio, per il quale i fratelli Pistola hanno contribuito a valorizzarlo e farlo conoscere”.