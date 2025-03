CIVITAVECCHIA – Tutto secondo programma. Copione rispettato e, in poche ore, sotto la pioggia di questa mattina, la Statua del Bacio ha lasciato Civitavecchia, con lo skyline cittadino cambiato nuovamente ed una Marina vuota, pronta ad ospitare a breve la ruota panoramica.

Sono iniziate attorno alle 7 le delicate operazioni di smontaggio di “Unconditional surrender”, l’opera realizzata dallo scultore americano John Seward Johnson II.

Un addio o un arrivederci per l’installazione che ritrae un marinaio americano che bacia un’infermiera? Difficile a dirsi, considerato che è già la seconda volta che l’opera arriva in città per poi lasciare la piazza dopo qualche anno.

Nonostante la pioggia, diversi i cittadini che hanno voluto seguire le operazioni, scattando le ultime fotografie e girando qualche video. Mezzi meccanici e una grande gru per il sollevamento delle parti che compongono la grande statua hanno sostato nella piazza per qualche ora, per poi portare via l’opera, diretta forse in Belgio.

L’opera arrivò per la prima volta a Civitavecchia ad ottobre del 2011, su iniziativa dell’allora sindaco Giovanni Moscherini; cambio di amministrazione, e la statua prese il largo con il sindaco del M5S Antonio Cozzolino, a settembre del 2014. A luglio del 2021 la copia del Bacio tornò a fare bella mostra di sè a piazza della Vita, fino a oggi, quando la nuova amministrazione giallorossa - con centrosinistra e M5S - ha deciso di non rinnovare il contratto d’affitto né chiaramente di acquistare l’opera per l’alto costo richiesto.

Una cosa è certa. Piaccia o meno, la statua era diventata un elemento caratteristico di Civitavecchia, soprattutto per i crocieristi ed i turisti che scalano il porto.

