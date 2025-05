SANTA MARINELLA – «Siamo certi che le pratiche burocratiche per la realizzazione della nuova copertura della tribuna dello stadio Ivano Fronti siano alle battute finali». Lo assicura l’assessore ai Lavori pubblici Andrea Amanati. «Sarà una struttura bellissima e funzionale – afferma l’assessore – una copertura dal costo di 220 mila euro che comprende la copertura in acciaio zincato della lunghezza di 70 metri. Verranno collocati nella parte superiore dei pannelli fotovoltaici per rafforzare la corrente necessaria per l’illuminazione della tribuna stessa. Con la stessa cifra verranno risistemati gli spogliatoi. A presentare il progetto preliminare è stata la ditta Signorello e entro tre mesi partirà la gara pubblica per aggiudicarsi i lavori». «Per questa struttura tanto richiesta da tutti i nostri tifosi che seguono la parte calcistica – spiega l’assessore allo Sport Marina Ferullo - noi abbiamo fatto una manifestazione di interesse con aziende che valorizzeranno tutta la parte energetica, compresi i nostri edifici comunali e quindi, finita questa manifestazione interesse, si procederà alla realizzazione. Credo tra un paio di mesi si potrà parlare di copertura dove verrà istallato un impianto fotovoltaico che consentirà di rifornire di energia elettrica l’intero complesso e quindi ci sarà un risparmio su quelli che sono i consumi di energia elettrica. Per quanto riguarda tutta la parte dell’illuminazione del campo, ritengo che sia una cosa molto fattiva e tra virgolette molto importante. Per chi domani vorrà prendere in concessione l’impiantistica, avrà un risparmio molto sostanzioso. C’è poi la questione del campo di calcetto dove noi abbiamo fatto una richiesta di finanziamento alla Regione Lazio di 70mila euro, ma la commissione non ha ancora sviluppato le graduatorie. Insomma con i contributi e i mutui siamo riusciti a realizzare ciò che avevamo nel nostro programma».

