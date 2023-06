NEPI - Nella suggestiva cornice dell’agriturismo Colle Salomonio di Nepi, si è svolta l’annuale assemblea dei soci della cooperativa sociale Gea onlus. Durante i lavori si sono svolte anche le votazioni per il rinnovo delle cariche, al termine delle quali è stata riconfermata alla guida della cooperativa, la già presidente Alessandra Senzacqua, noché gli altri membri del Cda (Marco Siniscalco e Stefano Gabrielli) e il revisore dei conti (Simone Bannetta) che, insieme alla presidente, rimarranno in carica per il prossimo triennio. I soci presenti hanno anche approvato, all’unanimità, il bilancio sociale e il bilancio d’esercizio 2022 presentati all’assise. Una volta concluso il consesso, il luogo si è trasformato nella sede ideale per i festeggiamenti dei 25 anni della cooperativa. Un momento di festa utile sia a ripercorrere il cammino e i successi conseguiti in questi 5 lustri, sia a rinsaldare quei legami personali, basati su condivisione e solidarietà, che da sempre qualificano lo spirito societario di Gea. «Sono davvero molto felice di questa riconferma, frutto di uno strenuo lavoro portato avanti dal Cda e da tutta la squadra Gea – dichiara la neo presidente – . Siamo pronti, fin da subito, a proseguire il cammino di crescita che, dall’aumento dei servizi a quello dei bilanci, dall’espansione verso altri territori alla stabilizzazione del suo personale, ha caratterizzato gli ultimi anni della cooperativa».