S. MARINELLA – Prima di prendersi qualche giorno di riposo, il sindaco Tidei ha voluto incontrare i dipendenti comunali per salutarli e ringraziarli del loro lavoro. “Per la prima volta dopo vent'anni – dice Tidei - una amministrazione decide di invitare a pranzo i suoi dipendenti in un clima di solidarietà e di amicizia che è importante che ci sia, perché al di là del lavoro che queste persone si sobbarcano, nonostante siano in numero inferiore rispetto all’organico previsto, li debbo ringraziare perché stanno facendo tutti degli sforzi enormi e quindi credo ci sia la necessità di instaurare un rapporto civile, sociale e umano oltre che di amicizia là dove è possibile, quindi il sindaco, lontano dalla campagna elettorale, perché se questa cosa l’avessi fatta lo scorso anno avrebbe suonato male, ha voluto vederli per augurare loro buone ferie. Secondo, voglio annunciare che adesso faremo un grande piano di assunzioni, perché il personale nel giro di due anni si ridurrà ancora di più, quindi a settembre inizieremo a vagliare questo progetto per cercare di implementare l'organico che oggi purtroppo è carente, quindi questa è una informativa ai dipendenti, è un incitamento a lavorare bene perché purtroppo abbiamo delle carenze gravi che ci costringono, qualche volta, a far sobbarcare di lavoro anche molti dipendenti al di là delle loro possibilità, mando un messaggio di amicizia e di cordialità e anche a loro e gli auguri le buone vacanze. Usciti infatti qualche settimana fa dal dissesto, il Comune, potrà procedere ad un piano di assunzioni, compatibilmente con nostre risorse, ma credo che dobbiamo farlo perché il lavoro che abbiamo messo in piedi con quei 29 milioni di euro di lavori che non sono ancora stati fatti, c’è bisogno di personale, così come per l'assistenza sociale, e quindi abbiamo la necessità di implementare l'organico perché non possiamo sfruttare più di tanto gli attuali dipendenti”.

Sui diversi cantieri fermi che ci sono in città, quali il palazzetto dello sport, l’asilo nido al campo sportivo o la nuova piscina comunale, il sindaco risponde così. “C’è una circolare del ministero che dice che con il caldo non si possono fare dei lavori durante l'estate – conclude il sindaco - e quindi dopo un po' di tempo bisogna smettere, molte imprese hanno deciso di mandare in ferie gli operai perché con questo caldo non si può lavorare. Dunque non ci sono ragioni diverse da quelle in cui abbiamo dovuto fermare i lavori solo per tutelare gli operai, però posso assicurare che i lavori riprenderanno tutti a settembre”.

