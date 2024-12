FIUMICINO - Un’auto stava percorrendo il lungomare della Salute contromano: è successo nei giorni scorsi quando il veicolo è stato avvistato svoltare a destra da via delle Meduse per immettersi sul lungomare della Salute.

La vettura stava, quindi, procedendo contromano, dato che è obbligatorio svoltare a sinistra. I residenti lo sanno, ma non tutti specialmente chi non risiede in città o i tanti turisti che affollano il lungomare e zone limitrofe.

A segnalare la problematica è stato un passante, che casualmente era un rappresentante della Protezione civile Nuovo Domani, intervenuto per bloccare il veicolo ed evitare rischi maggiori. Dopodiché ha fatto partire la segnalazione agli uffici del Comune sottolineando che «Su via della Meduse non esiste una segnaletica che indichi l’obbligo di svoltare a sinistra». Questo episodio dimostra quanto sia importante una corretta segnaletica stradale su tutte le strade e che è fondamentale prestare la massima attenzione quando si guida.