CERVETERI - Oltre 120 screening gratuiti nella sola mattinata di ieri. Gran successo per "controlliAmoci", l'iniziativa dedicata alla prevenzione e sensibilizzazione promossa dalla consigliera Adele Prosperi in collaborazione con la Croce rossa. I cittadini hanno potuto effettuare screening diabetologici con misurazione della glicemia e della pressione. «Come consigliera comunale - aveva detto Prosperi - continuo nel mio impegno nel promuovere la prevenzione e nel sensibilizzare la cittadinanza su quanto questa sia importante». La consigliera comunale ha voluto ringraziare anche il comitato Santa Severa - Santa Marinella della Croce Rossa, presieduto da Rosanna Saba, «preziosa con la sua attività e il suo senso di appartenenza in tantissime iniziative». «Croce Rossa anche nel nostro territorio da tantissimi anni rappresenta un punto di riferimento, una vera e propria istituzione per quanto riguarda il volontariato, il sociale e l’assistenza alla popolazione. Un ulteriore e sentito ringraziamento, mi sia consentito farlo al dottor Domenico Paglialunga, per la squisita collaborazione e la preziosa assistenza offerta. A tutti loro, il mio sincero ringraziamento per il grande lavoro che sempre svolgono».

