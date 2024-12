Due giovani nei guai, uno per droga l’altro per guida senza patente. Entrambi sono incappati nei confronti dei carabinieri in occasione dell’Epifania. In particolare a Tuscania, i militari dell’aliquota radiomobile hanno denunciato un uomo di circa 25 anni, di nazionalità rumena, poiché sorpreso alla guida di una Bmw senza aver mai conseguito la patente di guida. L’auto è stata sequestrata mentre il giovane già in passato era stato denunciato per lo stesso reato.

A Valentano i carabinieri della locale Stazione hanno segnalato alla Prefettura di Viterbo un 27enne italiano, poiché alla guida della propria autovettura, Lancia Y, è stato sorpreso con 1,6 grammi di cocaina. La droga è stata sequestrata mentre al ragazzo è stata ritirata la patente.