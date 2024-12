Controlli della polizia nelle agenzie di affari e servizi vari operanti in questa provincia. Il settore riguarda attività di vario genere tra cui vendita di auto usate conto terzi, organizzazione di eventi, intermediazione a favore di terzi con finalità di lucro, trattazione professionale di affari altrui. I controlli sono stati effettuati dagli agenti della polizia amministrativa di Viterbo nei confronti di quelle attività riguardanti le agenzie di affari, la preparazione di documenti e il supporto specializzato alle funzioni d’ufficio, quali ad esempio le copisterie e similari. I controlli sono stati indirizzati in particolare alla verifica della regolarità di trattazione di ogni pratica in modo che non ci fosse il ricorso all’intermediazione con lucro senza la prescritta licenza comunale. I vari servizi forniti da dette attività, inoltre, sono utilizzati anche da cittadini stranieri i quali non sono dotati di strumenti idonei alla trattazione di istanze da inviare telematicamente. I controlli alle agenzie di affari e di servizi, ubicate principalmente a Viterbo, ha fatto emergere il rispetto di massima degli ambiti delle rispettive competenze. Continueranno anche nelle prossime settimane nell’intera provincia.