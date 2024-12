Due bar e una piscina sono stati chiusi dai carabinieri del Nas che, tra giugno e luglio hanno svolto controlli nella Tuscia in particolare nelle zone interessate da afflussi turistici rilevando numerose criticità. In particolare a Nepi e Fabrica di Roma in due bar sono state riscontrate condizioni igieniche sanitarie e strutturali carenti, in particolare nei locali utilizzati per la manipolazione e conservazione di alimenti, a seguito delle quali è stata immediatamente disposta la sospensione di entrambe le attività dalla competente ASL di Viterbo, informata delle situazioni critiche rilevate.

In una struttura ricettiva di Bassano Romano, sulla scorta di riscontrata assenza dei requisiti minimi previsti per la piscina annessa all’attività, previa segnalazione, l’Asl di Viterbo ha disposto la chiusura dell’impianto natatorio. Nel complesso, a seguito di tali controlli nella sola provincia di Viterbo sono state elevate sanzioni amministrative per un totale di 8.166,00 euro