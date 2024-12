E’ di tre denunce il bilancio dei controlli effettuati nel week-end dai carabinieri della Compagnia di Ronciglione lungo le arterie stradali e nelle località turistiche: lago di Vico, l’area archeologia di Sutri e il centro storico di Caprarola.

Sono stati controllati 90 veicoli e 124 persone, riscontrando a Ronciglione che una ragazza straniera che si era messa alla guida con un passo alcolemico di quasi 2 g/l, valori quattro volte oltre il limite consentito dalla legge, cui naturalmente ha fatto seguito il ritiro della patente oltre al deferimento all’autorità giudiziaria.

Due ulteriori denunce hanno raggiunto una donna per inosservanza al foglio di via obbligatorio, già denunciata dai carabinieri di Capranica per reati contro il patrimonio ma che è tornata nel comune senza alcun motivo o legame personale e un uomo a Sutri perché a bordo della sua autovettura è stato trovato un coltello a serramanico di tipo proibito.

L’attività di controllo si è poi concentrata nei pressi di alcuni locali e gli equipaggi impiegati in distinte attività hanno segnalato alla prefettura come assuntori di stupefacenti due ragazzi per il possesso di hashish.

Due infine gli interventi gestiti dai militari della Compagnia per soccorso agli automobilisti coinvolti in incidenti stradali, fortunatamente senza feriti, causati dall’impatto con i cinghiali.