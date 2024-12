CIVITAVECCHIA – Mattinata di controlli straordinari e congiunti da parte del personale della Guardia Costiera e della Polizia Stradale di Civitavecchia, quella di oggi, in seguito ad una pianificata attività sinergica messa in campo per accertare e contrastare violazioni al codice stradale.

Il posto di blocco collocato nei pressi della darsena romana ha sottoposto a controllo 25 autoveicoli, sono state comminate 10 sanzioni amministrative, decurtati 80 punti patente ed elevate sanzioni per 2mila euro.

Le infrazioni accertate hanno riguardato il superamento dei limiti di velocità ed il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza.

I controlli eseguiti si aggiungono al quotidiano e continuo monitoraggio delle attività che si svolgono nelle aree portuali al fine di ostacolare comportamenti lesivi della sicurezza stradale e garantire la tutela dei pedoni.