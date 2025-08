CERVETERI – Scatta l’ordinanza contro i falò e i vandali che hanno già arrecato danni nell’area della palude di Torre Flavia. Proprio per questo arriva la risposta dei gestori della riserva naturale. «Non tollereremo nessun atto di questo tipo, che oltre a recare danni al parco, attiene all'ordine pubblico – interviene Corrado Battisti, responsabile della palude di Torre Flavia per conto di Città Metropolitana -, al decoro dell'area e alla tutela dello stato di salute dei minorenni. Saremo intransigenti per garantire la protezione del sito e di chi lo frequenta. La stessa misura era stata adottata con successo anche lo scorso anno». La chiusura totale dei sentieri nella notte tra il 14 e il 15 agosto prossimi è stata presa in accordo con le autorità locali e supportata da un'ordinanza del sindaco di Cerveteri, Elena Gubetti. Il provvedimento prevede che l'intera zona, che si estende dalla Torre Flavia fino a Campo di Mare, sia completamente interdetta al pubblico dal pomeriggio del 14 agosto fino all'alba del giorno successivo. L'area sarà sorvegliata da un presidio congiunto composto da volontari, staff dell'area protetta e forze dell'ordine. Una decisione resasi necessaria a causa del crescente numero di episodi di illegalità e degrado registrati nelle notti estive. «È sempre più frequente che molti frequentatori notturni, anche minorenni – conclude Battisti - facciano uso di bevande superalcoliche, con conseguenti risse, malori, atti osceni e vandalismi. L’appello è alla massima collaborazione da parte di tutti per garantire un Ferragosto sicuro e rispettoso dell'ambiente e di quest’habitat faunistico e floreale fantastico». Per un periodo questo tratto costiero era stato lasciato in pace dai teppisti, che però sono tornati in azione organizzando falò notturni e utilizzando pure arredi di legno per accendere il fuoco. Oltre il danno anche la beffa a questo punto perché i sentieri sono stati realizzati e successivamente riqualificati dai tanti volontari in azione in uno dei luoghi più suggestivi del litorale nord, in collaborazione con gli alunni degli istituti scolastici.

