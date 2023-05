E’ on line l’avviso pubblico per la concessione di contributi per il pagamento dei canoni di locazione, annualità 2022. Le istanze dovranno essere presentate esclusivamente online, attraverso l’apposita piattaforma attiva dallo scorso 24 maggio sul sito istituzionale del Comune di Viterbo. Tutti gli aventi diritto potranno inviare la propria domanda entro il prossimo 7 luglio. «Con tale avviso – spiega la sindaca Chiara Frontini - sono state avviate le procedure finalizzate alla concessione dei contributi integrativi per coloro che, in possesso dei requisiti richiesti, abitano in alloggi condotti in locazione. Una boccata di ossigeno per molte famiglie in difficoltà che puntualmente devono fare i salti mortali per arrivare a fine mese».

«La misura oggetto dell’avviso, pubblicato lo scorso 24 maggio, proveniente come ogni anno dal fondo regionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione – sottolinea l’assessore alle politiche sociali Patrizia Notaristefano - vuole supportare le tante famiglie che in un periodo così delicato fanno fatica a far quadrare i conti». Il contributo comunale erogato ai soggetti destinatari – si legge nell’avviso - non potrà superare il 40% del costo del canone annuo effettivamente versato e comunque non superiore a un contributo totale di 2.000 euro per ogni singolo richiedente, nei limiti delle somme regionali che saranno assegnate al Comune.