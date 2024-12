TOLFA - A Tolfa fervono i preparativi per l'attesa 34^ edizione del Torneo dei Butteri Rionale che si disputerà domenica pomeriggio presso il Polo Fieristico de La Nocchia. Il Torneo dei Butteri sabato sarà preceduto dalla sfilata dei butteri a cavallo e tra loro i 28 partecipanti al Torneo. Quest'anno il Torneo dei Butteri ha molte novità. Prima di tutto la Pro Loco con il presidente Felice Tidei, la vicepresidente Angela Ceccarelli e il consigliere Mauro Testa hanno fortemente voluto un video che la Media Mirror (Luigi Sestili e Fabrizio Antonacci) ha tealizzato in maniera magistrale e in esso si racconta la storia del Torneo dal 68 ad oggi con interviste ai Butteri, al veterinario Alessandro Mellini e all'ex presidente della Proloco Marcello Chiavoni. Il video verrà proiettato anche la sera del 27 luglio durante la Sagra della Bistecca del Rione Cappuccini.

L'altra novità riguarda l'orario del Torneo. Quest'anno si comincerà alle 18, si daranno i primi due giochi e poi ci sarà la pausa per la cena e, a seguire, si disputerà l'ultima prova. Quest'anno il campionato è dotato di illuminazione di ben 6 torri faro e sarà davvero suggestivo assistere alle gare in notturna. La terza novità riguarda il grandioso e mozzafiato spettacolo equestre che si svolgerà durante la pausa e che sarà eseguito da Thais Carrapale, Valentina Maffei, Letizia Benedetti, Edoardo Belli, Andrea Ortensi, Massimo Ortensi, Roberto Marziali, Alex De Martino e il tolfetano pluricampione Stefano Della Corte. Da rilevare che saranno presenti 3 torri faro.

"Il Torneo e nato nel 1968, più di cinquant’anni fa. Negli anni ottanta si tracciarono a Tolfa i confini dei Rioni che a quel tempo erano otto: ed erano caratterizzati dai diversi valori culturali, storici, naturali e morfologici: Bassano (oggi non più funzionante), Battaglione (Santa Severa Nord), Cappuccini, Casalaccio, Lizzera, Poggiarello, Rocca, Sughera. Pur tra mille difficoltà i rioni si sono rimessi in gioco dopo la stasi dovuta al Covid e dall’anno 2022 danno un aiuto alla Proloco per la organizzazione e realizzazione del Torneo dei Butteri - spiega il presidente della Proloco Tolfa, Felice Tidei - Tolfa è conosciuta in tutta Italia per dare il nome ad una razza di cavalli denominata il Cavallo Tolfetano ed è ufficialmente riconosciuta come Città del Cavallo in quanto è capace di tenere in vita allevamenti di cavalli autoctoni e i settori artigianali del paese con la produzione della sella maremmana in puro cuoio, dei finimenti e dell’abbigliamento oltre che della famosissima borsa Catana conosciuta come la Tolfetana”. Il 34° Torneo dei Butteri Rionale vede sfidarsi i Rioni tolfetani ed è organizzato dalla Proloco di Tolfa e patrocinato dalla Regione Lazio, dal Comune di Tolfa, dalla Università Agraria di Tolfa. Si comincerà sabato pomeriggio con la sfilata dei butteri presentata dallo speaker Alessandro Mellini, veterinario ed esperto del Cavallo Tolfetano. Alla sfilata parteciperanno oltre 70 butteri a cavallo. La sfilata sarà aperta dal Gruppo Sbandieratori di Tolfa guidato da Marica Marzola e Maria Chiara Testa. Dopo il gruppo degli sbandieratori seguirà la banda Verdi diretta da Stefania Bentivoglio e dietro tutti i butteri. Tra i partecipanti le squadre dei 7 Rioni: Lizzera (presidente Stefano Della Corte), Sughera (presidente Alessio Vannicola), Poggiarello (Franco Smacchia); per la prima volta parteciperà il team del Rione Battaglione (presidente Francesco Fiorucci); Cappuccini (presidente Mauro Marani) e Casalaccio (presidente Dario Cascianelli). Durante la sfilata verrà presentato il bellissimo Drappo dipinto dall'artista locale Silvia Di Silvestro. Sarà poi consegnata una targa alla memoria del buttero Franco Bentivoglio. Eccezionale ed encomiabile il lavoro della Proloco: il presidente Felice Tidei, la vicepresidente Angela Ceccarelli e il consigliere Mauro Testa hanno svolto un grandissimo lavoro.