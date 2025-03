FOCENE - «L’impegno della Commissione per i diritti degli animali e la sicurezza pubblica non si ferma». Queste le parole del capogruppo di Forza Italia, Alessio Coronas,in merito agli ultimi sviluppi riguardanti i due pitbull di Focene trasferiti a Muratella dopo l’aggressione a una giovane ragazza. La recente riunione della Commissione ha riaffermato l’importanza di regolamentazioni chiare per la gestione degli animali potenzialmente pericolosi, limitando la loro presenza solo all’interno delle proprietà private.

«Questo è un esempio di come l’ascolto attivo e l’intervento tempestivo possano prevenire ulteriori incidenti e garantire la sicurezza dei nostri cittadini – ha detto Coronas -. Continueremo a lavorare assiduamente per affrontare questa problematica, assicurando che ogni misura adottata sia nel miglior interesse della comunità e nel rispetto dei diritti degli animali».

La decisione di trasferire i cani a Muratella rappresenta un passo importante verso la risoluzione di un’emergenza che ha visto la città di Fiumicino al centro delle attenzioni. E una risposta alla richiesta di sicurezza da parte dei residenti.

«Manterremo alta l’attenzione su questa tematica e continueremo a seguire da vicino gli sviluppi futuri», conclude il capogruppo di Forza Italia.