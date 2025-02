BASSANO ROMANO - Proseguono a Bassano Romano i lavori per l'installazione della nuova cartellonistica turistica, un'iniziativa che mira a migliorare l'orientamento e l'esperienza dei visitatori del paese. Il progetto, avviato dal Comune, prevede il posizionamento di nuovi cartelli lungo la Strada Provinciale, strategicamente collocati per guidare i turisti verso le principali attrazioni locali. Questa nuova cartellonistica si affianca a quella già esistente, integrando le indicazioni direzionali in modo da creare un sistema informativo chiaro e facilmente fruibile. A completare il percorso informativo, il cartellone situato in Via Mariano Buratti, che offre un ulteriore punto di riferimento per chi desidera scoprire le meraviglie di Bassano Romano.

L'amministrazione comunale punta a rendere il paese ancora più accogliente, incentivando il turismo e spingendo i visitatori non solo a scoprire le bellezze locali, ma anche a tornare. Questo intervento fa parte di un progetto più ampio di valorizzazione del territorio, che prevede ulteriori iniziative per la promozione del patrimonio culturale e naturalistico di Bassano Romano, facendo del paese una meta stimolante per turisti e visitatori.

