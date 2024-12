Viola il divieto di avvicinamento alla ex, per lui scatta l’arresto. Mercoledì scorso gli agenti della squadra mobile ha dato esecuzione alla misura cautelare degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico emessa dal Tribunale di Viterbo nei confronti di un cinquantenne già sottoposto a divieto di avvicinamento per maltrattamenti alla ex compagna. L’ uomo, ignorando la precedente misura restrittiva a suo carico, ha continuato ad avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla donna ingenerando nella stessa una costante condizione di ansia e timore di essere aggredita.

Le successive verifiche condotte dalla squadra mobile, sulla base delle segnalazioni ricevute dalla donna hanno consentito alla Procura di Viterbo di richiedere e ottenere dal tribunale l’aggravamento della misura già in atto con conseguente arresto dell’uomo.