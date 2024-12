CERVETERI – L’ennesimo incendio è esploso ieri mattina in via dei Montarozzi. Duro lavoro per gli uomini della protezione civile comunale che sono dovuti intervenire in periferia per domare le fiamme che hanno avvolto anche un capannone agricolo, oltre a vegetazione, sterpaglie ad alcuni rifiuti accatastati. Non si sono registrati disagi alla viabilità. I volontari della prociv Cerveteri, assieme ai vigili del fuoco del distaccamento di Cerenova, erano stati impegnati a lungo anche il giorno prima per un altro rogo scoppiato in via di Casetta Mattei e qui il caos si è creato anche per il traffico. Sul posto numerosi equipaggi dell’antincendio boschivo oltre alla solita autobotte da 10mila litri in supporto delle attività di spegnimento.

Non c’è stato un giorno dall’inizio dell’estate che pompieri e protezione civile non siano corsi dietro alle fiamme che divampano spesso per via dei piromani ma a volte anche per la sbadataggine dei proprietari terrieri che non riescono ad arginare i focolai di sterpaglie e, nella maggior parte delle ipotesi, nemmeno contattano la polizia locale come recita l’ordinamento comunale. Si preannuncia un’estate difficoltosa per chi deve salvaguardare i cittadini. Tanti episodi uno dietro l’altro che hanno spinto persino la stessa protezione civile cerveterana a rivolgere un appello alla popolazione affinché rispetti i regolamenti.

