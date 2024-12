Durante un servizi di controllo a San Faustino gli agenti della polizia locale hanno fermato un uomo che stava contravvenendo all’ordinanza di divieto di consumo di bevande alcoliche, in orario non consentito. Si tratta di un cittadino di origine marocchina privo di documenti e presente irregolarmente in Italia. La polizia locale lo ha denunciato all’autorità giudiziaria e lo ha sanzionato per la violazione dell’ordinanza sindacale. Gli è stato inoltre notificato il decreto di espulsione amministrativa.

«La sicurezza, soprattutto in centro storico, è una delle prime preoccupazioni di questa amministrazione - dice la sindaca Frontini - Per questo, fin dal nostro insediamento, ci siamo concentrati sull’organizzazione dei comitati per il controllo di vicinato, la redazione di un piano di videosorveglianza, il ripristino, in sede di Comitato di ordine pubblico e sicurezza, della squadra interforze di controllo sulle residenze e delle pattuglie appiedate, e ora sta prendendo avvio anche il progetto di nuova illuminazione con telecamere di controllo al Sacrario anche il vigile di quartiere sta piano piano prendendo forma, con il nuovo furgoncino della polizia locale che staziona nelle varie aree di attenzione.

Questo intervento dei nostri agenti - prosegue la sindaca - restituisce l’impegno che ogni giorno il personale della polizia locale mette nell’attività di presenza sul territorio e l’attenzione che l’amministrazione attribuisce alla cruciale tematica della sicurezza urbana, come peraltro scritto nel nostro programma di governo».

«Stiamo intensificando la presenza sul territorio - aggiunge il comandante della polizia locale Mauro Vinciotti- accanto ai numerosi interventi che ci vengono richiesti ogni giorno, le pattuglie, ogni volta che sono libere, stazionano nelle piazze anche nell'ambito del servizio vigile di quartiere e percorrono i quartieri della città. Il territorio, centro storico in primis, viene controllato anche con pattuglie appiedate. Chiediamo ai cittadini - prosegue Vinciotti - di aiutarci a fare meglio il nostro lavoro, prendendo contatto con le nostre pattuglie e segnalandoci ogni piccola o grande criticità. Un particolare ringraziamento al personale della Questura e alle altre forze dell’ordine per la consueta collaborazione».