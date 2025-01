CERVETERI - Dopo l’affidamento della progettazione del Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA), l’amministrazione rilancia la possibilità di iscriversi alla Consulta Cittadina permanente per le Politiche a favore delle Persone con Disabilità. «Questo importante passo si inserisce in un percorso che mira a coinvolgere attivamente la comunità – ha detto il sindaco Elena Gubetti – e proprio in questa ottica rilanciamo l’invito a iscriversi alla Consulta, un'opportunità unica per contribuire in maniera diretta alle politiche sulla disabilità nel nostro territorio». Possono iscriversi «le persone con disabilità, i loro genitori o famigliari residenti a Cerveteri, singoli cittadini interessati, operatori, associazioni o enti del terzo settore. Invito quindi chiunque sia interessato a presentare formale adesione». Per farlo è necessario compilare il modulo disponibile sul sito del Comune.

©RIPRODUZIONE RISERVATA