TARQUINIA – Facendo seguito alle molteplici richieste da parte degli agricoltori di diverse zone di Tarquinia e di molti consorziati, il Consorzio di Bonifica Litorale Nord ha avviato, nei giorni scorsi, i lavori di manutenzione nelle zone rurali della città.

«Abbiamo inteso dare seguito alle sollecitazioni ricevute – ha sottolineato il presidente del Consorzio, Niccolò Sacchetti – nello spirito della più sana concertazione che caratterizza il nostro operato. Ringraziamo l’Università Agraria di Tarquinia che ha voluto concertare gli interventi collaborando, in parte, anche a coprire i costi complessivi. In momenti particolari per le imprese e i cittadini - ha concluso Sacchetti - abbiamo voluto testimoniare vicinanza e attenzione. I lavori hanno preso il via dalla strada del Pisciarello. Nei prossimi giorni i mezzi del Cbln si sposteranno sulle strade: Ponte delle Tavole; Cavone; vicinale della Turchina; Civita; Riserva; Ferleta; Fosso dell'oro; Valfragida; Cavalline; Cavalluccio; Poggio Gallinaro; Cacciata lunga; Nasso; Callare e Fiorita. La conclusione delle attività è prevista nei primi giorni del prossimo mese di agosto, quando sarà oggetto delle lavorazioni la strada dell'Ancarano. Complessivamente i lavori riguarderanno circa 35 chilometri totali».