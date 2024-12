S. MARINELLA – In occasione delle elezioni del consiglio comunale dei giovani, il sindaco Pietro Tidei ha inviato una lettera a tutti coloro che decideranno di presentarsi come candidati.

“Cara giovane, caro giovane – scrive il sindaco - il primo dicembre prossimo, presso l’aula consiliare Silvio Caratelli, dalle 10 alle 20, si terranno le votazioni per eleggere i membri del Consiglio Comunale dei Giovani di Santa Marinella, un organo democratico ed elettivo composto da sedici giovani in rappresentanza di tutti i ragazzi e le ragazze che abbiano compiuto il 14esimo anno di età e non superato il 25esimo anno, residenti nel Comune che promuove la partecipazione dei ragazzi e ragazze alla vita sociale, politica e culturale del paese, nella piena consapevolezza dei diritti e dei doveri civici verso le istituzioni e la comunità, nonché dei principi della Repubblica. Le liste dei candidati dovranno essere presentate in Comune presso l’ufficio del Segretario Generale entro la data del 26 novembre. Le liste devono necessariamente indicare il simbolo e la denominazione della lista e cognome, nome, luogo e data di nascita dei candidati e numero progressivo di lista. Nelle liste dei candidati è assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati e devono comprendere un numero di candidati minimo di undici e massimo di quindici. I promotori di ogni lista, singoli o riuniti in comitato, devono, al fine della presentazione delle candidature, raccogliere almeno venti firme di aventi diritto al voto”.

©RIPRODUZIONE RISERVATA