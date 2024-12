SANTA MARINELLA – Martedì è l'ultimo giorno utile per consegnare le liste con i nomi dei candidati per l'elezione del consiglio comunale dei giovani del Comune di Santa Marinella.

“Confidiamo in un'ampia partecipazione dei ragazzi e delle ragazze - afferma il sindaco Tidei - l'occasione per far sentire la propria voce e essere di supporto alla vita amministrativa e politica della città. Abbiamo bisogno di sentire la vostra opinione e vedere che le nuove generazioni non sono sfiduciate dalla politica del Paese”.

Il giorno previsto in cui i giovani, dai 14 ai 25 anni, residenti del Comune saranno chiamati al voto, è domenica 1° dicembre. Il seggio sarà aperto dalle 8 alle 20, presso l'aula Consiliare Silvio Caratelli di via Cicerone. I ragazzi e le ragazze che rientrano nella fascia d'età prevista dal regolamento del consiglio, dovranno presentarsi muniti di documento d'identità in corso di validità. Per altre informazioni si può consultare il sito del Comune di Santa Marinella. «Forza ragazzi, facciamo sentire la nostra presenza – dice il delegato alle politiche giovanili Jacopo Ceccarelli - esprimendo i candidati e il voto. Entrare nel consiglio comunale dei giovani sarà un’esperienza indimenticabile e sicuramente formativa».

