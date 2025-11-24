SANTA MARINELLA - Si è svolta, con grande partecipazione, la quinta adunanza del consiglio comunale giovanile, per la prima volta aperta agli interventi del pubblico, una scelta che si è rivelata vincente ed ha permesso un confronto diretto e costruttivo tra istituzioni giovanili e comunità cittadina. Nel corso dell’adunanza sono state esaminate e votate due mozioni di rilevante valore civico, entrambe approvate all’unanimità dai consiglieri presenti. La prima, proposta dal vice presidente Cristiano Mura, prevede la creazione di un sito comunale dedicato alla segnalazione degli interventi sul territorio, uno strumento pensato per rafforzare la comunicazione tra cittadini e amministrazione e garantire una più efficace gestione delle segnalazioni. La seconda mozione, presentata da Valerio Delle Donne, propone l’installazione di erogatori gratuiti di assorbenti igienici nei bagni dei luoghi pubblici della città, una iniziativa che mira a promuovere inclusione, dignità e parità di accesso ai servizi essenziali. Queste due mozioni si aggiungono alla già intensa attività svolta nel corso del 2025 dal consiglio comunale giovanile, che in soli nove mesi si è distinto per capacità progettuale, sensibilità civica e spirito propositivo. Tra le mozioni più significative figurano, l’istituzione dell’Ufficio per le politiche lavorative voluto da Luca Todde, la proposta di integrazione degli orari dei treni e l’istituzione di una corsa notturna, presentata dalla presidente Chiara Pinzi, mozione che verrà discussa anche in assemblea capitolina, l’ottimizzazione dei canali di comunicazione tra cittadini e amministrazione, a firma di Valerio Delle Donne, Andrea Vella, Marco Marasco e Flaminia Vergati, l’educazione alla rappresentanza, proposta da Simone Ulissi, rappresentante d’istituto Guglielmotti di Civitavecchia e la valorizzazione e riqualificazione degli spazi verdi pubblici.