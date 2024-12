CERVETERI - I ragazzi del consiglio comunale dei giovani protagonisti di una mattinata di solidarietà a favore della popolazione in difficoltà.

Ragazzi e ragazze saranno infatti presenti oggi dalle 10 alle 13 al Maury’s di Cerveteri a largo Almunecar per raccogliere prodotti per l'igiene personale.

«Un bagnoschiuma, uno shampoo, qualsiasi prodotto per il corpo e l'igiene personale sarà certamente ben gradito - spiega il sindaco Gubetti - I nostri giovani, con i loro sorrisi e la loro voglia di mettersi a disposizione della città vi aspettano».

