CERVETERI - Si continua a parlare di consiglio comunale dei giovani nella città etrusca. Obiettivo: informare, soprattutto i ragazzi, sulle funzioni e le competenze di quest'organo. Prossimo appuntamento domani pomeriggio alle 18 in aula consiliare. Presente anche il vicesindaco Federica Battafarano, il delegato Christian Matilli e il giovano Giacomo De Vito. Il primo cittadino illustrerà nel dettaglio ai giovani le caratteristiche e le conformità del regolamento del consiglio, già approvato dall’assise comunale e su quali saranno i prossimi passi burocratici che porteranno all’indizione delle prime elezioni. «Quello del consiglio comunale dei giovani era uno dei punti del nostro programma elettorale – ha detto il sindaco Gubetti – rappresenta uno strumento di partecipazione attiva importante, che punta a coinvolgere i più giovani nella vita della città: crediamo infatti che possa partire da qui la nascita della futura classe dirigente del nostro Paese, facendogli vivere da protagonisti principali sin da ragazzi tutto ciò che caratterizza la pubblica amministrazione. L’incontro di domani (oggi per chi legge, ndr), il secondo promosso in poche settimane, è aperto a tutti. Sarà un momento di informazione, ma anche di dialogo e confronto».

