SORIANO NEL CIMINO - Al teatro Florida di Soriano nel Cimino il presidente Coni Lazio Alessandro Cochi, alla presenza di autorità cittadine e militari, ha consegnato a tre soci panathleti del Club di Viterbo presieduto da Giancarlo Bandini, la “Stella al merito sportivo” la più alta benemerenza sportiva Coni che viene assegnata a chi lo sport lo ha correttamente praticato come atleta o dirigente.

A Domenico Palazzetti è stata assegnata la Stella d’oro per il suo ultremezzosecolare impegno nell’organizzazione di eventi sportivi, ad Andrea Stefano Marini Balestra ancora oggi agonista nello sport velico da oltre 55 anni la Stella d’Argento, quindi a Stefano Zucchi infaticabile presidente dello Sci Club di Viterbo da sempre, tutt’ora anche lui in attività agonistica la Stella di Bronzo.

Il presidente Bandini ringrazia questi Soci del Panathlon Club Viterbo, ricordando che queste benemerenze a loro concesse sono la riprova della vitalità del Club Panathlon di Viterbo che, oltre avere tanti soci giovani, annovera personaggi di indiscussa esperienza agonistica e dirigenziale, veri testimoni della mission panathletica, cioè: il “fair play” nello sport, che poi è anche per la vita.

