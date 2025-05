CIVITAVECCHIA – Confcommercio Litorale Nord ha incontrato il sindaco di Civitavecchia Marco Piendibene e l’assessore al Commercio Vincenzo D’Antó per affrontare alcune criticità che incidono in modo diretto sulla vita delle imprese locali. «Durante il confronto – spiegano dall’associazione di categoria -, è stata ribadita la necessità di una gestione più efficace e puntuale della pulizia urbana, soprattutto in vista del forte incremento di crocieristi e visitatori previsto nei prossimi mesi. A tal proposito, è stata sottolineata l’importanza di potenziare la pulizia che è una delle prime regole dell’accoglienza, Civitavecchia deve diventare un esempio . Per cui abbiamo chiesto a chi amministra di rimodulare le mansioni e concentrare il personale in base alle principali esigenze di bisogno con un servizio adeguato alla crescente domanda turistica».

Un punto centrale del dialogo è stato l’alto costo della tassa sui rifiuti (TARI), che grava in modo insostenibile sulle attività commerciali: in alcuni casi, gli importi richiesti risultano fino al 76% superiori rispetto a quelli applicati in Comuni limitrofi e con caratteristiche analoghe. Confcommercio ha quindi proposto interventi mirati che possano contenere i costi per le imprese e per le attività commerciali della città senza compromettere la qualità dei servizi.

È stato inoltre affrontato, aggiungono, «il tema Abaco soprattutto relativamente alla tassa sulle insegne, per la quale si auspica una revisione in ottica di semplificazione e alleggerimento fiscale, e la questione della futura ZTL cittadina: su questo punto, abbiamo richiesto la massima condivisione delle decisioni con i commercianti del centro, riportando sin da subito le forti perplessità espresse da molti operatori economici. In chiusura – spiegano dal direttivo Confcommercio -, oltre a ricevere una favorevole apertura ed una garanzia di impegno in merito alle nostre considerazioni, è stata avanzata ed accettata anche la proposta di firmare nei prossimi giorni un protocollo d’intesa tra l’Amministrazione comunale e Confcommercio Litorale Nord, con l’obiettivo di costruire una collaborazione strutturata e continuativa, volta a tutelare e rilanciare le attività commerciali della città».

