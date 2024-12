CIVITAVECCHIA – Segnalazioni su segnalazioni per uno stato di degrado evidente, l’Ater che invia gli operai e la toppa che alla fine è peggiore del buoco. Questa la sintesi della situazione che i residenti di via Buonarroti 7 stanno vivendo da tempo, a causa di una colonia di topi che ha preso possesso dell’intero stabile. Tutto è successo con l’abbandono di uno degli appartamenti popolari dopo il decesso dell’inquilino residente: l’Ater non ha fatto altro che “piombare” la casa per impedire occupazioni abusive e all’interno è rimasto tutto quello che c’era. Complice poi una fogna aperta al centro del condominio, ecco che il problema assume dimensioni rilevanti. Il cattivo odore ha indotto i residenti a inoltrare una segnalazione all’Ater, che solo dopo diversi solleciti ha inviato sul posto degli operai non specializzati in derattizzazione. Gli stessi, stando al racconto di alcuni inquilini di via Buonarroti 7, avrebbero proceduto a una bonifica generica lasciando la porta aperta e depositando del materiale trovato in casa fuori dall’appartamento, favorendo così l’uscita dei topi dalla casa rimasta chiusa per molto tempo. I roditori hanno cercato e trovato rifugio nei vari meandri del condominio, prendendo subito possesso dei ripostigli per le scale, creando una situazione di allarme. Inutili le successive segnalazioni: l’Ater non si è più fatta vita.

