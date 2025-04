ALLUMIERE - Il tempo passa e in casa Amici della Musica le attività sono divenute frenetiche al massimo. Mentre sta per partire l'edizione 2025 della manifestazione "Primavera Musicale", la presidente Stefania Cammilletti, il direttivo, i maestri e tutti gli altr stanno lavorando per il buon esito del Concorso Internazionale per Marce - Città di Allumiere. A giudicare i brani finalisti per decretarne i vincitori saranno giudici d'eccezione, vere eccellenze del mondo musicale: il non plus ultra del settore bandistico e delle marce: M° Marco Somadossi, M° Federico Agnello e M°Antonio Barbagallo. Gli Amici della Musica si peparano al concorso presentando via via i finalisti di questa VIII edizione del Concorso Internazionale di Composizione per Marce - Città di Allumiere. Il primo maestro (la cui composizione è finalista) annunciato è Marco Tamanini, uno dei più importanti Compositori Italiani, già direttore della Banda della Polizia di Stato e docente in diversi Conservatori, ha già trionfato nel nostro Concorso con alcune delle sue straordinarie Composizioni.

"È per noi - spiega la presidente dell'associazione Amici della Musica, Stefania Cammilletti - un grande onore averlo tra i finalisti dell'edizione 2025 del Concorso Internazionale di Composizione per Marce - Città di Allumiere. È stato secondo classificato alla seconda edizione nel 2013 con la Marcia "GALAXY" e secondo classificato alla quinta edizione nel 2019 nella categoria A con la Marcia "Cartoons". Rinnoviamo a tutti l'invito per la serata finale che si svolgerà il prossimo 14 giugno 2025".

