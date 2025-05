TARQUINIA - Si terrà questa sera, giovedì 29 maggio 2025, alle ore 21 presso la Chiesa di San Giuseppe di Tarquinia, il tradizionale concerto dell’Ascensione in onore del Cristo Risorto.

Protagonista il corpo bandistico dell’associazione musicale “G. Setaccioli” aps di Tarquinia diretto dal maestro Matteo Costa.

Per il secondo anno consecutivo, la banda cittadina tornerà nella splendida cornice della Chiesa di San Giuseppe di Tarquinia per regalare alla cittadinanza un momento musicale davanti all’amata statua del Risorto.

Il concerto di quest’anno vedrà come protagonisti la banda, la splendida voce della giovane tarquiniese Sofia Bertolli e il maestro Fulvio Creux, un ospite d’eccezione che si alternerà con il maestro Costa nella conduzione della banda.

La partecipazione del maestro ricade all’interno del seminario di formazione “Prova col maestro” organizzato da Anbima Aps Lazio, nell’ambito del progetto “M.I.C. – Musica per l’inclusione, al quale la banda “G. Setaccioli” di Tarquinia ha aderito. L’ingresso all’evento è libero e gratuito e la cittadinanza è invitata a partecipare numerosa.

Il maestro Fulvio Creux, noto direttore di banda, compositore, arrangiatore e autore di alcune marce militari, terminati gli studi liceali si è diplomato ai Conservatori di Torino e Milano in Strumentazione per Banda, Musica corale e direzione di coro, Composizione e Direzione d’Orchestra, perfezionandosi ai Wiener Mastercourses con C. Mackerras. Ha diretto oltre 60 concerti con varie orchestre (Orchestra da camera Eporediese, Pomeriggi Musicali, Angelicum, Sinfonica di Sanremo, Orchestra da camera del Cantiere dell’Arte di Roma, con la quale nel 1990 è stato in tournée in Austria). Nel 1982 ha vinto il concorso nazionale per Direttore della Banda della Guardia di Finanza. In questa veste ha diretto oltre 200 concerti (RAI di Roma, Milano, Torino, Accademia di S. Cecilia, Teatro dell’Opera di Roma, S. Carlo di Napoli, Fenice di Venezia, Teatro alla Scala di Milano). Nel 1995 ha vinto il concorso nazionale per Direttore della Banda dell’Esercito. In questa veste ha tenuto innumerevoli concerti, tra cui ricordiamo quelli al Festival Internazionale delle Bande Militari di Modena, quelli al Teatro Verdi di Trieste, al Teatro dell’Opera di Roma, al Teatro Massimo di Palermo, nella Basilica di San Pietro (dove nel 1998 ha diretto un complesso interforze alla presenza del Papa), nei Giardini del Quirinale, quelli per le edizioni 1998, 1999, 2001, 2002 e 2005 dello “Spoleto Festival” ed, infine, quelli del 31 agosto 2004 e 5 settembre 2005, allorché – su invito dell’ Accademia Nazionale di Santa Cecilia – ha diretto, presso il Parco della Musica di Roma alcuni brani mozartiani nel corso della serate inaugurali del triennale “K Festival”, dedicato a Mozart. E’ costantemente invitato nelle giurie dei più importanti concorsi nazionali ed internazionali e, quale “direttore ospite”, a dirigere concerti con i più importanti complessi bandistici italiani.

