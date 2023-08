RONCIGLIONE - «“Con te se ne va una parte di coraggio e di rivoluzione… Ciao Michela». E’ con un post su Twitter che il cantante Marco Mengoni ricorda Michela Murgia, scomparsa giovedì notte dopo aver lottato contro una terribile malattia, che lei stessa aveva raccontato nello scorso mese di maggio. L’artista della Tuscia ha voluto scrivere un pensiero sui social per omaggiare Murgia e ricordare la persona che era. «Con te se ne parte la primavera. Se ne va una parte di libertà, se ne va una parte di coraggio e se ne va una parte di rivoluzione… Avevamo ancora bisogno di te, grazie. Addio, Michela», scrive il cantante di Ronciglione su Twitter. Il suo esordio come scrittrice risale al 2006 con “Il mondo deve sapere”, in cui raccontava in modo ironico, il lavoro nei call center, opera che ha ispirato anche il film di due anni dopo, Tutta la vita davanti. Nata a giugno del 1972 a Cabras, in provincia di Oristano, è sempre rimasta legata alla sua terra. Nel 2008 ha pubblicato Viaggio in Sardegna.

Oggi l’ultimo saluto a Michela Murgia nella chiesa degli Artisti a Roma.