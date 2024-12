TARQUINIA - Al via i lavori per la realizzazione del progetto “Sulle Tracce di Sant’Agostino”, una proposta che nasce nell’ambito del piano regionale “Duc in Latium – Percorri il Lazio”, che vede protagoniste alcune diocesi del Lazio, tra cui quella di Civitavecchia – Tarquinia la quale ha scelto di promuovere l’arte sacra del proprio territorio attraverso strumenti e soluzioni innovative. Skylab Studios di Tarquinia, dopo aver recentemente concluso il progetto “Pastura in realtà virtuale”, annuncia con orgoglio l’avviamento delle riprese relative al progetto “Sulle Tracce di Sant’Agostino”, ideato con l’obiettivo di riportare in vita la storia e la tradizione millenaria della presenza degli ordini eremitani nel territorio diocesano del Lazio. La figura del Santo occupa uno spazio centrale nelle pagine della storia laziale, data la credenza fin dal Medioevo, che dopo aver ricevuto il battesimo a Milano nel 387 d. C., Agostino abbia fatto visita ai monasteri sorti nel territorio laziale per conoscerne la vita cenobitica prima di partire per l’Africa. «Il progetto - spiegano da Skylab - che verrà realizzato con l’impiego delle più innovative tecnologie di divulgazione culturale, si focalizzerà proprio sui luoghi legati al passaggio e alla figura del Santo, a partire dall’Ex Complesso Agostiniano di Tarquinia, il Mast – Museo d’Arte Sacra Tarquiniense – e la Località “Le Villette”, per poi passare all’Eremo della SS. Trinità di Allumiere e il Santuario Agostiniano di Tolfa. Il primo passo vedrà la stesura di un racconto per ricostruire il passaggio di Agostino sul territorio individuato, per poi essere illustrato da un video interattivo a capitoli realizzato con riprese effettuate con droni di ultima generazione, accompagnato da una voce narrante in italiano, e da una serie di shooting video a terra per scoprire i dettagli dei luoghi protagonisti».

Un libretto interattivo, grazie a dei Qr Code, permetterà di accedere a schede informative ricche di approfondimenti, immagini e servizi multimediali di accessibilità come videoguide Lis, audioguide e una speciale versione del Santo a fumetti in realtà aumentata, che prendendo vita, renderà indimenticabile l’esperienza dei più giovani.

«Al fine di realizzare un progetto unico, sempre con l’ausilio della realtà aumentata, verrà animato l’affresco del pittore Pietro Gagliardi raffigurante il Santo. Sarà sufficiente inquadrare il Qr Code vicino al dipinto o presente sul libro interattivo trasformando così un semplice smartphone in un lettore AR.

Inoltre, tutta l’esperienza sarà vivibile in realtà virtuale, grazie a delle ricostruzioni fotografiche a 360° che creeranno un sistema di visita interattivo dei luoghi selezionati e fruibile ovunque ci si trovi, con la possibilità di essere guidati semplicemente cliccando su degli appositi pulsanti attraverso i quali ricevere informazioni aggiuntive e fruire anche dei servizi legati all’accessibilità».

Skylab Studios, orgogliosa di essere stata insignita dalla Diocesi di Civitavecchia – Tarquinia di un incarico così prestigioso, conferma come la sua esperienza risulti «fondamentale per rivoluzionare l’approccio al mondo del patrimonio culturale e in particolare, a quello dell’arte sacra, importante tassello del tessuto artistico locale che attraverso soluzioni di promozione turistica all’avanguardia, potrà vantare una vetrina di assoluta rilevanza».

