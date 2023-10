MONTALTO - Paura venerdì sera lungo la strada Castrense a Montalto di Castro. Un uomo, con passamontagna e armato di pistola, ha iniziato a fermare le auto in transito per rapinare i conducenti. L’uomo avrebbe intimato a diversi automobilisti di fermarsi per farsi consegnare il denaro che portavano con loro. Tra le vittime, in coda lungo la strada, anche una donna che avrebbe consegnato all’uomo 50 euro per poi fuggire a gran velocità. Diverse le richieste di intervento inoltrate alle forze dell’ordine da parte dei passanti che si sono trovati di fronte quella scena terrificante con il rischio anche di creare incidenti. Sul posto, poco dopo, sono intervenuti i Carabinieri della locale stazione che hanno subito bloccato l’uomo e lo hanno arrestato. Dalle successive verifiche è poi emerso che l’oggetto utilizzato per impaurire gli automobilisti era solo un giocattolo.

