LADISPOLI – Ha impugnato la scacciacani e ha iniziato a sparare fuori dal balcone per cercare di allontanare i piccioni. Attimi di panico ieri a Ladispoli in via Capri nel pomeriggio.

Sul posto si sono subito portati i carabinieri della stazione locale guidati dal comandante Umberto Polizzi.

All’arrivo dei militari che hanno fatto irruzione nell’abitazione, l’uomo, incensurato, si è giustificato dicendo di voler allontanare i volatili.

I militari hanno proceduto con il sequestro dell’arma denunciando a piede libero l’autore del gesto.