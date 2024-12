LADISPOLI - Ha tentato di fuggire al controllo e di disfarsi della droga, ma è stato raggiunto e arrestato. Il fatto è accaduto venerdì notte quanto gli agenti del Commissariato Ladispoli, nel corso di un servizio di prevenzione ha proceduto all’inseguimento di un’auto in via del Ghirlandaio riuscendo a raggiungere la vettura. Alla guida c’era un uomo di 30 anni d’origine rumena che ha tentato di disfarsi della droga gettandola dal finestrino. Il gesto non è sfuggito agli agenti che hanno recuperato la sostanza, una dose di cocaina. Indosso all’uomo hanno rinvenuto anche la somma di 630 euro, frutto con tutta probabilità dell’attività di spaccio.

Gli uomini del Commissariato di Ladispoli, coordinati dal dirigente Fabio De Angelis, hanno proceduto alla perquisizione a casa dell’uomo, già pregiudicato per reati analoghi ed abitante a Ladispoli, rinvenendo altri 20 grammi di cocaina, nonché un bilancino di precisione e materiale utile per il confezionamento delle dosi e sostanza da taglio. All’esito positivo del narcotest l’uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio e posto a disposizione dell'autorità giudiziaria.