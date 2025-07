LADISPOLI – Un raid di notte che però non ha portato al bottino sperato. I malviventi questa volta sono rimasti a bocca asciutta ma hanno comunque creato ingenti danni ad un “Compro Oro” di via Odescalchi, in pieno centro cittadino. I soliti ignoti hanno spaccato le vetrate e poi, una volta dentro al locale, hanno forzato pure il portone principale. Non sono però riusciti a scardinare la cassaforte uscendo quindi a mani vuote. Chi vive in zona comunque ha sentito quel trambusto e si è affacciato da finestre e balconi. Sull’episodio indagano gli agenti del commissariato di via Vilnius alla ricerca dei banditi magari con l’aiuto degli impianti di videosorveglianza della zona. E invece il colpo è riuscito eccome in una gioielleria del corso principale viale Italia. La “banda del buco” in questo caso ha effettuato un grosso foro sul pavimento del primo piano di una palazzina, probabilmente con un trapano, scavando un tunnel per accedere all’interno dell’attività commerciale calandosi dall’alto. Scene che si vedono nei film d’azione. In questa situazione il bottino è stato ingente e per altro ancora da quantificare. Il furto è avvenuto una decina di giorni fa ma la notizia è trapelata soltanto in queste ore. Ad indagare i carabinieri della stazione locale di via dei Narcisi, coordinati dalla compagnia di Civitavecchia. Solo pochi giorni fa nel mirino dei furfanti un negozio di telefonia in via Settevene Palo, a Cerveteri. I proprietari hanno denunciato un mancato incasso di circa 20mila euro. Dopo un periodo di relativa tranquillità, si torna a parlare di sicurezza in piena stagione estiva. Residenti e comitati di zona invocano maggiori controlli, specialmente durante le ore notturne.

©RIPRODUZIONE RISERVATA