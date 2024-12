Prosegue incessante l’impegno dei Carabinieri nel contrasto alle truffe nell’ambito dello shopping on line ed in generale commesse attraverso lo strumento informatico.

A Latera, la locale Stazione carabinieri ha denunciato in stato di libertà un 36enne e un 44enne, rispettivamente di origini campane e del basso Lazio, con precedenti specifici, commessi anche recentemente in varie zone d’Italia. Questi ultimi hanno truffato un 65enne pensionato della zona. L’uomo è stato adescato dopo aver risposto ad un annuncio di vendita per 700 euro di un motore usato al quale la vittima era interessata, pubblicato sulla pagina facebook “Suzuki Vitara ricambi nuovi ed usati”. Contattato telefonicamente, i truffatori hanno rassicurato il pensionato, con messaggi e telefonate, sul buon esito della compravendita e gli hanno richiesto di effettuare una ricarica poste pay per il pagamento. Dopo il primo versamento, la vittima è stata contattata, chiedendogli di effettuare nuovamente la ricarica ad altra poste pay, non essendo andata a buon fine la prima. Il motore non è mai stato consegnato e i truffatori si sono resi irreperibili.