TARQUINIA - Si è tenuta ieri mattina l’assemblea sindacale del Mosap presso il Commissariato di Pubblica sicurezza di Tarquinia.

Presenti il segretario generale Fabio Conestà, il segretario provinciale Marco Selvi, i vice segretari provinciali Marco Nicoletti e Stefano Furetti. Tra gli altri, c’erano anche la dirigente del Commissariato Maria Elisabetta Palma e molti colleghi.

Durante l’assemblea sono stati affrontati diversi temi, tra cui quello della carenza di personale che negli anni si è cronicizzata, in quanto la pianta organica conta 43 persone che in realtà si traduce in 30 operatori effettivi chiamati a gestire il Commissariato in una città di diverse migliaia di abitanti.

Le criticità più importanti riguardano il controllo del territorio proprio per la carenza di personale che non riesce a sopperire alle esigenze del territorio, garantendo anche i turni della volante.

«Carenze - spiegano dal Mosap - che generano una situazione che si riversa inevitabilmente su tutto il Commissariato. Tarquinia tra l’altro, zona di mare e turistica, ha affrontato diverse difficoltà anche la scorsa estate poiché non vi è stato alcun incremento di personale aggregato per la stagione estiva. La carenza di personale incide anche sulle specialità, infatti il distaccamento Polstrada di Tarquinia prevede sulla carta 11 unità, con un decremento di 3 operatori del ruolo agenti assistenti che va ad incidere inevitabilmente sulle unità operative».

Il Mosap ha assicurato che si interfaccerà con il questore e con il dipartimento per potenziare gli organici e i mezzi trovando soluzioni per garantire maggiore funzionalità all’apparato della sicurezza».

©RIPRODUZIONE RISERVATA